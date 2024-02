Stress à tous les étages en D1B : le Beerschot, Deinze, Dender, Lommel, Zulte Waregem, Beveren, tous dans un mouchoir de poche

Alors qu'en Jupiler Pro League, l'écart entre l'USG, Anderlecht et le reste est énorme, c'est palpitant en Challenger Pro League. Avec sept journées de matchs restantes, huit équipes peuvent encore devenir championnes.

Le Patro Eisden était la seule équipe du top 8 à avoir gagné son match le week-end dernier. Cela rend la lutte pour le haut du classement de la Challenger Pro League encore plus intense après cette journée de championnat. Étant donné que les équipes classées 9e (le RSCA Futures), 10e (Jong Genk) et 11e (Bruges NXT) ne peuvent pas être promues, il est clair que la lutte se fera probablement entre les huit premières équipes, bien que les Francs Borains conservent une chance plus mathématique que réelle.

L'écart entre les leaders, le Beerschot et Deinze d'une part, et les équipes classées 7e et 8e, le FC Liège et Beveren, n'est que de sept points. Avec sept journées de championnat restantes, tout est encore possible. Puisque la deuxième équipe est également promue directement et que les équipes classées de la 3e à la 6e place joueront encore des playoffs pour peut-être obtenir la promotion, toutes les équipes vont devoir mettre les bouchées doubles dans les semaines à venir.

Huit équipes dans un mouchoir de poche en Challenger Pro League

Les huit premières équipes se rencontreront encore plusieurs fois et il reste à voir laquelle sortira finalement en tête. Le Patro Eisden et Deinze, toutes deux avec 11 points sur 15 actuellement, sont en bonne position, mais les autres équipes restent ambitieuses.

Lommel est peut-être même contraint par son statut et son budget de monter, tandis que du côté de Zulte Waregem, on sait qu'il n'est pas souhaitable, au vu des budgets, de rester plus d'une année dans le purgatoire de la Challenger Pro League. Et les supporters, eux, exigent la montée (lire ici).

© photonews

Ensuite, il y a les co-leaders. Deinze affiche depuis quelques années de grandes ambitions et semble désormais sérieusement s'engager. Ils pourraient devenir l'équipe fédératrice de la vaste région autour de Gand, surtout si Zulte Waregem ne monte pas et que Courtrai descend.

De son côté, le Beerschot a montré, avec l'arrivée de Dirk Kuyt, qu'il avait aussi des ambitions, même si cette saison, il a dû composer avec des contraintes diverses. Mais pour les investisseurs étrangers également, il serait peut-être bien plus facile de vendre des joueurs et/ou de les mettre en vitrine avec une équipe évoluant au plus haut niveau...

