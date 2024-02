Charleroi et le Standard : même bateau et même obligation avant le sprint final

Courtrai, Eupen (et le RWDM) sont presque assurés de disputer les play-downs, ce qui n'est pas le cas de Charleroi et du Standard. Les Zèbres sont, pourtant, dans la zone rouge et vont devoir faire de gros progrès sur le plan offensif... comme les Rouches, qui sont sur les bons rails à ce sujet.

Trois journées avant la fin de la phase classique, on peut presque écrire que Courtrai, Eupen et le RWDM participeront aux Play-Offs 3. C'est pratiquement certain pour les deux premiers cités, les Molenbeekois n'ont que trois points de retard sur OHL, mais doivent encore affronter Anderlecht et le Cercle.

La dernière place est, pour le moment, occupée par le Sporting Charleroi, qui n'a qu'une petite longueur de retard. Tout reste encore possible pour les Carolos, mais les joueurs de Felice Mazzù sortent d'un 4/15 et affichent des statistiques inquiétantes sur le plan offensif.

Le Sporting n'a concédé que cinq buts sur les cinq derniers matchs, ce qui n'est pas énorme et pourrait laisser sous-entendre un meilleur bilan comptable. Mais, avec deux petits buts marqués, Charleroi est évidemment l'un des pires élèves de la classe. Le plus mauvais, à ce petit jeu, c'est Eupen, qui n'a... pas marqué depuis cinq matchs et a inscrit seulement trois petits buts lors des dix derniers.

L'efficacité offensive, c'est aussi un problème propre au Standard de Liège, qui aurait dû inscrire bien plus que sept buts lors de ses dix dernières sorties. Sept buts sur les dix derniers matchs, le même total que... le Sporting Charleroi, tiens tiens.

© photonews

Offensivement, le Standard et Charleroi doivent se (re)trouver

La grande différence entre les deux équipes, c'est que, de plus en plus, les Rouches se procurent des occasions sous les ordres d'Ivan Leko, ce qui n'était pas vraiment le cas en début de saison avec Carl Hoefkens. Suffisamment, même, pour remporter les matchs. Mais, derrière un Wilfried Kanga qui n'a marqué qu'une fois en 2024, les buts ne suivent pas.

Charleroi, c'est l'inverse. Il n'y a déjà pas de tueur en pointe capable de convertir n'importe quelle petite occasion, mais il n'y a, surtout, pas d'occasion. Comme le Standard en début de saison, le ballon n'arrive presque jamais dans le rectangle adverse.

Le Standard doit encore négocier deux matchs à domicile, dont la réception de l'AS Eupen lors de la dernière journée, tandis que les Carolos doivent encore se rendre à Westerlo et recevoir le Cercle, avant de finir par un déplacement à La Gantoise, qui jouera peut-être son ticket dans le top 6.

Voir les deux équipes éviter les Play-Offs 3 est encore envisageable, le Standard est dans une meilleure position que Charleroi et dispose probablement d'un meilleur calendrier. Mais, de part et d'autre, soigner son efficacité offensive sera déterminant pour remporter les matchs couperets qui s'annoncent.