La dernière chance pour Ronny Deila ? Le Club de Bruges lui chercherait un remplaçant

Rien ne va plus au Club de Bruges. L'équipe a été éliminée de la Coupe de Belgique par l'Union et semble larguée dans la course au titre.

Certes, il reste la Conference League. Mais il y a peu à parier que les dirigeants brugeois soient de toute façon satisfaits de la situation, bon parcours européen ou pas. Suite aux mauvais résultats, la position de Ronny Deila semble s'être à nouveau fragilisée. Le Norvégien pourrait très vite se voir indiquer la porte de sortie. Ronny Deila poussé vers la sortie du Club de Bruges ? Selon les informations du Nieuwsblad, la question de garder Deila s'est récemment posée dans les couloirs du Jan Breydel. Il gardera normalement sa place pour le match de ce dimanche, face à Genk. Mais cette rencontre sonne comme une dernière chance pour Deila. En cas de mauvais résultat, il pourrait être très vite limogé. La direction aurait déjà ciblé quelques profils pour le remplacer.