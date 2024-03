La raison du mal-être à Bruges ? "Deila voulait faire ce transfert en hiver, la direction a refusé"

Ronny Deila est plus que jamais sur la sellette au Club de Bruges. Les mauvaises performances des dernières semaines lui sont grandement reprochées.

Vingt points derrière l'Union Saint-Gilloise et éliminé en demi-finale de la Coupe de Belgique par ces mêmes Unionistes, le Club de Bruges est en pleine crise.

Depuis plusieurs semaines, un homme est grandement remis en cause : Ronny Deila. L'entraîneur norvégien a perdu le soutien de ses supporters, ses décisions ne sont plus comprises et ses jours en Venise du Nord sont, plus que jamais, comptés.

Le Club de Bruges garde, pour le moment, confiance en son entraîneur. Mais pour combien de temps ? Dimanche, les Blauw & Zwart se rendent au Racing Genk et pourraient être pratiquement éjectés du top 6 en cas de défaite.

Ronny Deila regrette le mercato hivernal du Club de Bruges

Le Norvégien veut sauver sa peau, mais il est, lui aussi, insatisfait. Insatisfait, notamment, du mercato hivernal du Club. Deila n'a pas compris la politique des transferts et l'a fait savoir, selon les dires de Het Belang van Limburg.

Ronny Deila voulait un défenseur central, mais aussi et surtout un milieu de terrain défensif. Selon lui, Raphael Onyedika n'est pas le six idéal. L'entraîneur aurait fait part de ses souhaits, mais n'aurait pas été entendu.

Une décision qui expliquerait, selon lui, une partie des mauvaises performances actuelles. Entre Bruges et Deila, le mariage est presque fini. Mais à l'aube du sprint final, chacun va devoir mettre de l'eau dans son vin.