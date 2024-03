Prendre tous les risques ou menacer d'empirer la situation : Ivan Leko face à un dilemme terrible au Standard

Trois journées avant la fin de la phase classique, Ivan Leko est partagé entre deux idées : celle de prendre des risques concernant les joueurs incertains, et celle de ne pas vouloir empirer la situation.

Au Standard, et surtout dans le compartiment défensif, les blessures se sont accumulées depuis l'arrivée d'Ivan Leko, pour le stage à Marbella du mois de janvier. Marlon Fossey est sur la touche, Vanheusden (et Bokadi) aussi, et tous les autres ou presque sont incertains.

Plus haut dans le jeu, Cihan Canak a repris l'entraînement collectif lundi et devrait être jugé trop juste pour la réception de La Gantoise. Par contre, les docteurs, les kinés et l'entraîneur du Standard vont devoir faire un choix concernant Lucas Noubi et Nathan Ngoy.

Ivan Leko face à un dilemme de taille au Standard

Le premier cité, aussi, a repris l'entraînement cette semaine et est toujours incertain. Ngoy, qui était sur la feuille de match au Parc Duden, mais qui n'est pas monté au jeu, pourrait quant à lui disputer son premier match depuis le 20 décembre et la débâcle à Malines. Son premier match, donc, sous les ordres d'Ivan Leko. Sorti en fin de rencontre et en boitant légèrement à l'Union, Steven Alzate devrait bien être de la partie.

