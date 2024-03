Une grosse claque pour les jeunes d'Anderlecht, privés de leur axe central

Privés de leur axe central, les Futures d'Anderlecht ont pris une gifle ce samedi à Deinze (4-1). Visiblement, les jeunes ne sont pas encore prêts à gérer le départ de nombreux piliers en défense.

On le sait : les équipes U23, en Challenger Pro League, sont capables de faire de très belles choses. Mais la force de la jeunesse est aussi sa faiblesse : elle est très irrégulière, et peut s'écrouler d'un week-end à l'autre. Le tout dépendant également de la présence ou non de certains cadres. En l'occurrence, le RSCA Futures était privé d'Amando Lapage, repris en équipe A, et de Nunzio Engwanda, blessé.

L'axe central était donc composé de Kaïs Barry et Ismaël Baouf, 17 ans tous les deux. Insuffisant, face à une équipe comme Deinze qui occupe désormais la tête de la Challenger Pro League. Les Futures ont donc pris une gifle et se sont inclinés 4 buts à 1. Mais c'est surtout leur jeunesse et leur inexpérience qui ont été punies, car les jeunes anderlechtois ont, dans le jeu, été dignes de leur écolage avec 60% de possession de balle et 13 tirs au but.

Quand la possession est de plus de 60% à la pause et que le score est de 3-0 en faveur de l'adversaire, il y a cependant un problème à la fois en défense - où chaque erreur s'est payée cash - et en attaque, où aucune occasion franche n'a été créée malgré une belle circulation de balle. Au moins le RSCA Futures peut-il finir la saison sans penser une seconde à la relégation, ce qui reste l'objectif pour toutes les équipes U23 en début d'exercice.