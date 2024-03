Le secret du succès de Besnik Hasi à Malines ? Il refait le même coup qu'à Anderlecht

La remontée de Malines est l'une des histoires fortes de cette saison. Lorsque Besnik Hasi a pris la relève de Steven Defour début novembre, l'équipe était 13e et donc virtuellement dans les Playdowns. 14 matchs plus tard, l'équipe est à un petit point de la cinquième place.

Avec 7 sur 18 avant la trêve hivernale, Besnik Hasi ne s'en est pas mal sorti, mais personne ne pouvait imaginer que le meilleur était encore à venir. Après le Nouvel An, Malines suit le rythme effréné de l'Union SG, le leader incontesté. Avec 20 sur 24, les troupes de Hasi font aussi bien.

Et cela avec des victoires contre Gand, l'Antwerp et le Cercle Bruges. Ou des matchs nuls contre Anderlecht et Genk... Il est donc difficile dire que le KV ferait tache dans les Champion's Playoffs.

Mais qu'est-ce qui diffère tant de l'époque Steven Defour ? Avant le Nouvel An, pas grand-chose en réalité. Hasi a conservé le 4-2-3-1 de Defour, mais a mis l'accent sur certains points. Schoofs a par exemple été avancé d'une ligne, ce qui a déjà profité à l'équipe.

L'attaque est la meilleure défense

Ce n'est qu'après la trêve hivernale qu'il a apporté de grands changements. Avec l'absence de Jordi Vanlerberghe, l'équipe a perdu un joueur précieux, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Et n'oublions pas la grave blessure de Norman Bassette, qui s'était imposé en pointe de l'attaque.

Hasi a donc dû improviser. Le plus grand changement a été tactique. L'organisation est en place et Malines peut désormais plus s'appuyer sur ses points forts. L'entraîneur albanais a mis en place une défense à trois, ce qui lui a permis d'aligner Bill Antonio en piston.

Révélation de ces dernières semaines, le jeune Zimbabwéen peut se montrer plus offensif que Sandy Walsh, car il a avec Munashe Garanaga un solide défenseur derrière lui à la droite de l'arrière-garde. Sur la gauche, Daam Foulon a également pu jouer plus haut, ce qui a porté ses fruits.

Et puis, il y a l'arrivée d'Islam Slimani. Le grand Algérien n'a pas encore marqué, mais il fait progresser tous ses coéquipiers. Mrabti a, par exemple, inscrit deux buts et délivré deux passes décisives depuis son arrivée dans l'équipe. Et Hairemans a plus d'espace, comme on l'a vu contre le Cercle.

Hasi a le flair pour placer ses joueurs au bon endroit

Hasi opte pour l'attaque et cela s'avère être la meilleure défense. Jouer sans peur est l'une des maximes de Hasi, depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Il a le flair pour placer les joueurs au bon endroit. C'est notamment grâce à cela qu'il a réussi à être champion avec Anderlecht.

À l'époque, il était également arrivé en cours de saison pour redresser l'équipe. Son plus grand mérite avait été de repositionner Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain, une décision qui s'est révélée être cruciale. Le Sénégalais a dominé l'entrejeu a lui tout seul et permis à Youri Tielemans d'exprimer tout son potentiel offensif.

Si Hasi parvient à mener Malines dans le top 6 ou même à faire revenir le club en Coupe d'Europe, ce serait au moins aussi fort. Avec des matchs contre Westerlo et Louvain au programme, Malines pourrait jouer un bien vilain tour aux candidats aux Champion's Playoffs.