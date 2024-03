Anderlecht s'intéresse-t-il à un joueur de... Manchester City ?

Stefan Ortega (31 ans) est le gardien réserviste de Manchester City depuis son arrivée en 2022. Cette saison, il a défendu les filets des Citizens à neuf reprises, notamment lors du Community Shield et lors de deux matchs de Champions League contre Leipzig et l'Etoile Rouge de Belgrade.

En fin de contrat en 2025, Ortega souhaiterait toutefois devenir n°1 la saison prochaine, et a très peu de chances d'y parvenir à Manchester City. Un départ cet été est donc probable pour l'Allemand, estimé à 9 millions d'euros par Transfermarkt. De nombreux clubs s'intéressent à son profil, selon Sky Germany, dont... le Sporting d'Anderlecht.

Le RSCA est le seul club cité nommément parmi les candidats acquéreurs, mais il serait très étonnant que Jesper Fredberg soit disposé à mettre 9 millions d'euros pour un gardien de but trentenaire. Les seuls scénarios envisageables sont un prêt (qui laisserait Ortega libre en juin 2025) ou une négociation solide pour faire baisser le prix du joueur. Affaire à suivre...

