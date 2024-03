Que se passe-t-il avec Antonio Nusa ? Ronny Deila, donne des explications claires

Le Club Bruges affrontera Molde jeudi soir en Conference League. Cependant, il devra se passer de cinq de ses piliers pour ce match.

Nusa, Thiago, Balanta, Vetlesen et Mignolet. Tous des "noms sur lesquels Ronny Deila ne peut pas compter pour ce match. Un coup dur, d'autant plus pour Vetlesen et Nusa qui, comme leur coach, revenaient au pays.

"Nusa a un problème musculaire - nous devons faire attention avec lui", déclare l'entraîneur du Club Ronny Deila en conférence de presse. Plus rien à voir, donc, avec l'état mental du joueur après la saga de son transfert manqué. "Non, son transfert n'a rien à voir avec cela", confirme Deila.

Le Norvégient tient également à tempérer les attentes autour de Nusa, qui sont extrêmement élevées, d'autant plus depuis que son prix était monté à 37 millions d'euros cet hiver. "Tant ici en Norvège qu'en Belgique, Nusa est considéré comme un "prodige", mais ce n'est pas la vérité", lance même Ronny Deila.

"Il apporte de la couleur à une équipe et peut être très bon, mais il a à peine 18 ans et a besoin de temps. Bientôt, vous allez en faire l'équivalent de Erling Haaland, mais cela ne devrait pas être le cas", conclut Deila. Le message est clair.