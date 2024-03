La bonne note du mois de février au Standard, permise par le changement de système d'Ivan Leko : "Ils forment une paire complémentaire"

Ivan Leko a évoqué certains de ses choix tactiques, ce vendredi en conférence de presse. Celui de titulariser Isaac Price sur la droite, mais aussi l'association offensive que forment Kelvin Yeboah et Wilfried Kanga.

Ivan Leko est, depuis quelques semaines, privé d'une bonne partie de son compartiment défensif. Trois défenseurs latéraux figurent dans le noyau liégeois (Fossey, Dewaele et Doumbia), tous les trois sont blessés ou incertains.

C'est donc généralement Isaac Price qui dépanne sur le côté droit, une position à laquelle il n'avait jamais évolué auparavant. Le Nord-Irlandais de 20 ans fournit des prestations intéressantes, mais on sent tout de même qu'il n'évolue pas dans sa zone de prédilection.

"Ce n'est pas un back droit, mais tous les défenseurs latéraux sont blessés et plusieurs centraux le sont également. Chaque semaine, on doit faire la meilleure équipe possible avec les joueurs qui sont disponibles. On sait tous qu'Isaac n'est pas un latéral droit, c'est un milieu de terrain box-to-box, capable de marquer et de délivrer des passes décisives, mais aussi d'assurer un excellent travail défensif. C'est un joueur très complet."

Le duo Kanga-Yeboah, la bonne note du mois de février au Standard

La bonne note principale du mois de février du Standard, c'est l'intégration de Kelvin Yeboah à la pointe de l'attaque, en compagnie de Wilfried Kanga. L'italo-ghanéen forme une paire complémentaire avec l'Ivoirien, tout ce qu'espérait Ivan Leko.

"L'idée était que Kelvin soit titulaire avec Wilfried Kanga et un ou deux joueurs derrière eux. Cependant, Wilfried a été blessé et ça a été difficile de les faire s'entraîner ensemble. Mais quand ils s'entraînent ensemble, ils forment une paire très intéressante. Ils se comprennent sur le terrain et jouent bien."