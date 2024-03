Le point d'Ivan Leko sur le noyau du Standard avant le déplacement à Genk : trois forfaits confirmés et plusieurs incertitudes

Le Standard a enfin pu souffler, cette semaine, après sa victoire contre La Gantoise. Mais, pour Ivan Leko, pas question de se reposer sur ses lauriers, surtout dans la situation actuelle des Rouches.

Ivan Leko a fait le point sur son noyau, ce vendredi en conférence de presse, deux jours avant le déplacement du Standard au Racing Genk. O'Neill, Fossey et Vanheusden sont les trois seuls joueurs déjà annoncés forfaits, tous les autres sont engagés dans une course contre-la-montre.

"Aiden O'Neill manquera plusieurs semaines de compétition, Zinho également. Tous les autres s'entraînent, certains à 100% et d'autres pas, mais on va encore faire des choix avant de voir qui sera là dimanche. Laurent Henkinet est aussi de retour à l'entraînement, il fait de son mieux pour revenir à 100%."

Les incertitudes concernent Doumbia, Dewaele et Ngoy, absents la semaine dernière contre les Buffalos, mais aussi Noubi et d'autres joueurs de retour de blessure. Tout en sachant que, les précédentes semaines, Ivan Leko avait bien caché son jeu en ne mentionnant pas, par exemple, le nom de Wilfried Kanga dans les blessures.

© photonews

La semaine dernière, l'entraîneur croate nous avait confié mal dormir au vu de la situation précaire des Rouches au classement. Celle-ci s'est améliorée le week-end dernier, Leko a donc pu, enfin, dormir sur ses deux oreilles.

"On dort toujours mieux après la victoire. Mais les célébrations sont toujours de courte durée, on donne deux jours de congé aux joueurs pour qu'ils profitent avec leur famille, puis tout le monde se remet au travail pour préparer le prochain match."

La Cegeka Arena, une forteresse bien trop prenable

Pour son dernier déplacement de la phase classique, le Standard visitera la Cegeka Arena du Racing Genk. Les Limbourgeois, comme les Liégeois, ne comptent que cinq victoires à domicile et n'ont pas souvent fait vibrer leur enceinte, cette saison.

"Genk est une équipe offensive, avec beaucoup de qualité et un bon entraîneur. C'est un match qui a beaucoup d'importance pour les deux équipes et on a besoin de tout le monde à son meilleur niveau. Ce n'est jamais facile de jouer là-bas, mais c'est aussi une équipe qui a des défauts, et le but sera d'attaquer ces défauts en nous protégeant de leurs qualités."