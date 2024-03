Une dernière pige en Belgique pour Dries Mertens ?

Auteur d'une solide saison du côté des rives du Bosphore avec Galatasaray, la carrière de l'ancien Diable Rouge arrive toutefois doucement à sa fin.

Dries Mertens vit peut-être sa dernière saison en tant que joueur professionnel, comme il l'avait évoqué en début d'année, et espère terminer en beauté avec un titre à Galatasaray.

Le joueur de 36 ans qu'on ne risque donc pas de voir sur les pelouses de Jupiler Pro League, pourrait cependant peut-être évoluer dans les divisions inférieures. C'est le voeux de Sam Kerkhofs, président du Sporting Hasselt, et qui a un lien de parenté avec l'épouse de l'ancien Diable Rouge.

Le club de D2 Am. joue la montée et Mertens est déjà venu plusieurs fois voir Hasselt : "Je ne pense pas qu'on reverra Dries jouer sur les pelouses belges, mais si l'occasion se présente, nous n'hésiterons pas. La seule option serait que Dries décide d'arrêter le football, qu'il commence à s'ennuyer au bout de trois ou quatre mois et que le vestiaire lui manque", a déclaré Sam Kerkhofs à Het Laatste Nieuws.

"A l'heure actuelle, Dries gagne en un jour ce que tous nos joueurs touchent en un an. Je ne vois donc pas comment cela pourrait se réaliser. Mais la seule possibilité serait qu'il décide d'arrêter de jouer, qu'il commence à s'ennuyer au bout de trois ou quatre mois et que le vestiaire lui manque. Cela ouvrirait alors une opportunité."