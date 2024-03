"Tout le monde a été mauvais, c'est une prestation honteuse de notre part !"

Lucas Noubi était remonté, en zone mixte. Le Standard n'a absolument rien montré sur la pelouse de Genk et peut presque s'estimer heureux de n'avoir été battu que d'un but d'écart.

Le Standard ne pouvait rien espérer d'autre qu'une défaite ce dimanche, à Genk. Pendant une période, les Rouches ont subi les assauts des Limbourgeois et sont revenus miraculeusement aux vestiaires avec un score de parité. Cinq minutes après le repos, c'est Anouar Ait El-Hadj qui a trouvé les filets d'Arnaud Bodart.

"Dès le départ, Genk nous a agressés. Ils ont mérité leur victoire, on était trop en dessous par rapport à la semaine dernière. C'est honteux de notre part. Tout le monde a été mauvais, dès le départ. On ne peut regarder que nous, Genk était au-dessus aujourd'hui. Sur dix ? On mérite un zéro !", répondait, de manière très franche et directe, Lucas Noubi en zone mixte.

"Je dois être attentif et suivre cette frappe. On me voit tacler, mais je suis trop tard. Il attendait que la balle revienne sur son pied, je ne m'y attendais pas. Je regarde la frappe, je vois que la balle revient et j'essaye d'y aller, mais c'était trop tard" a ensuite reconnu le jeune défenseur central à propos du but, qui n'a certainement pas livré sa meilleure prestation de la saison à la Cegeka Arena.

Lucas Noubi a vécu un après-midi difficile à Genk

Et pourtant. Au coup de sifflet final, les supporters du Standard ont harangué une dernière fois leurs joueurs avant le dernier match de la ,phase classique, contre Eupen. "Tous ensemble" n'ont cessé de chanter les fans qui, eux aussi, revêtiront leur bleu de travail le week-end prochain pour livrer la meilleure prestation possible, le jour des 20 ans du PHK.

"Ils nous supportent même dans les moments difficiles. On sait que notre saison est vraiment mauvaise, mais ils ont toujours été là et ils le seront encore le week-end prochain."

Une rencontre lors de laquelle les Rouches devront encore valider leur maintien, si le Club de Bruges ne s'impose pas ce dimanche contre Louvain.

"C'est honteux pour le Standard, un club de prestige de la sorte qui doit regarder les résultats des autres équipes pour connaître son sort. Bien sûr, tout le monde va regarder le match. Je pense que les Play-Offs 2 seront une bonne préparation pour la saison prochaine, trouver une certaine constance dans cette optique."