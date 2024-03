🎥 Un ancien arbitre allume Jan Vertonghen après le penalty d'Anderlecht

Le défenseur d'Anderlecht n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre face au RWDM. Il estimait qu'il n'y avait pas penalty.

En une demi-heure de jeu ce samedi, le Sporting d'Anderlecht avait plié la rencontre face au RWDM et le troisième but des Mauves est tombé sur penalty. Ce dernier ayant été converti par Kasper Dolberg.

Petit problème : lorsque Sousa fait la faute sur Vertonghen, le capitaine du RSCA se relève assez rapidement et voit que l'arbitre indique le point de penalty. Dans la foulée, il regarde monsieur Laforge en lui indiquant qu'il n'est pas d'accord avec la décision.

Boucaut estime qu'il n'y a pas penalty

Un geste qui a fait parler sur les réseaux sociaux et l'intéressé s'est même exprimé à ce sujet après la rencontre (LIRE ICI). Et son choix d'intervenir dans une décision arbitrale n'a pas plus à un ancien officiel belge : Alexandre Boucaut.

Ce dernier s'est exprimé sur la RTBF : "Vertonghen n'a pas à se substituer aux arbitres. Même s'il dit qu'il n'y a pas penalty. Ils sont quatre sur le terrain. Ils n'ont pas besoin que les joueurs entrent dans les discussions sur les décisions arbitrales".

Celui-ci a d'ailleurs été clair puisqu'il estime qu'il n'y a pas de quoi donner un penalty vu le contact "très léger" entre Sousa et Vertonghen.