Maître à jouer d'une des surprises de D1A, il aurait pu signer à l'Union Saint-Gilloise !

Où en serait le KV Malines aujourd'hui sans Rob Schoofs ? Le meneur de jeu et capitaine des Sang & Or compte 6 buts et 6 passes décisives cette saison.

Rob Schoofs (29 ans) n'est pas forcément le joueur dont on parle le plus, mais il est pourtant la plaque tournante de l'une des bonnes surprises de cette fin de phase classique. Le capitaine du KV Malines est intenable, et a les PO1 en ligne de mire. "Il faudra gagner dimanche, sans quoi nous n'en serons pas", souligne-t-il toutefois dans Extra Time ce lundi.

Schoofs n'en revient pas lui-même, cependant. "Avant la Nouvelle Année, nous étions dans la course... au maintien. Nous voulions prendre des points le plus vite possible pour laisser la zone rouge derrière nous. Maintenant, le top 6 ne serait que la cerise sur le gâteau".

Un gâteau dont le capitaine malinois se taille une bonne part, avec 6 buts et 6 passes décisives. Ses performances ne datent pas d'hier. Depuis son arrivée à Malines en 2017, Rob Schoofs compte 35 buts et 42 assists en 225 matchs pour les Sang & Or.

Schoofs aurait pu jouer pour l'Union

De quoi attirer les regards au sommet du classement. "Après la finale de la Coupe (en 2023, nda), l'Union Saint-Gilloise m'a sondé pour savoir si j'étais intéressé par un transfert. J'étais un peu abattu après la défaite, et j'y ai réfléchi. Mais je me sentais bien à Malines", révèle Schoofs.

Un choix étonnant, car Rob Schoofs aurait reçu une nouvelle chance au top belge, après un passage délicat à La Gantoise. Mais si Malines dispute les Playoffs, il pourra estimer avoir pris la bonne décision... et même, qui sait, recevoir de nouvelles offres.