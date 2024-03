Le joueur le plus titré du Standard, Léon Semmeling, est décédé

Le "Pt'it Léon" s'en est allé. Léon Semmeling, figure emblématique du Standard et des Diables Rouges dans les années 1960 et 1970, s'en est allé ce jeudi, à l'âge de 84 ans.

Transféré au Standard depuis Visé alors qu'il n'est âgé que de 17 ans, l'ailier droit historique du Matricule 16 dispute plus de 450 matchs officiels avec les Rouches, et plante 78 buts.

Champion en 1961, 1963, 1969, 1970 et 1971, il est le joueur le plus titré de l'histoire du Standard de Liège. Diable Rouge à 70 reprises, il participe à la Coupe du Monde 1970 au Mexique ainsi qu'à l'Euro 1972, organisé en Belgique.

Héroïque, la Belgique est sortie de justesse en demi-finale par l'Allemagne de l'Ouest (2-1), et remporte la petite-finale contre la Hongrie... à Sclessin.

Récemment encore, il ne manquait pratiquement aucun match des Rouches à Sclessin.

Our thoughts are with the close ones of former Red Devils Léon Semmeling, who passed away at age 84. Léon represented Belgium 35 times, including one World Cup (Mexico 1970) and EURO 1972 in Belgium. pic.twitter.com/y1Wz2YhoSG