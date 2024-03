En pleine lutte pour les Play-Offs, six joueurs de Genk n'auront rien mangé avant leur match couperet : "Affaiblis ? C'est l'inverse !"

Le Ramadan a commencé. Traditionnellement, c'est le moment de la saison où l'on s'interroge sur l'impact du mois de jeûne sur les performances sportives des joueurs. Zakaria El Ouahdi, de Genk, a tenu à dissiper toute confusion à ce sujet.

À Genk, six joueurs de l'équipe première participent au Ramadan : Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss, Anouar Ait El Hadj, Andi Zeqiri, Alieu Fadera et Aziz Ouattara. Jusqu'au 8 avril, ils ne mangeront donc pas entre le lever et le coucher du soleil.

Cela n'aura aucune influence sur leurs performances, estime El Ouahdi. "Il y a beaucoup d'ignorance, certains pensent que le Ramadan nous affaiblit physiquement. C'est l'inverse, ces semaines intenses nous donnent un supplément d'énergie" lance le latéral droit dans les colonnes du Belang van Limburg, ce vendredi.

Le Ramadan n'aura aucun impact sur les performances du Racing Genk

"De plus, le Ramadan tombe dans une bonne période. Le soleil se couche presque douze heures. Pendant le Ramadan, en été, on ne mange pas entre, disons, 3h40 du matin et 22h00, alors c'est plus lourd. Surtout pour nos mères. J'ai énormément de respect pour elles. Elles préparent le repas durant toute la journée, la tentation est encore plus difficile à supporter."

Genk jouera ce dimanche, à 18h30, à Westerlo. Le soleil ne se couchera donc que peu de temps après. "Ce problème se résout avec quelques dattes et, par exemple, une barre énergétique. Rassurez-vous, nous seront en forme et prêts à décrocher notre ticket pour les Play-Offs 1" a-t-il conclu.