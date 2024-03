Un Standard - Eupen très particulier pour Renaud Emond : "Je lui souhaite le meilleur, sauf demain"

Ce samedi soir sera très particulier pour Renaud Emond, qui fera son premier retour à Sclessin depuis son départ début janvier. Ivan Leko connaît la motivation de l'ancien buteur des Rouches et lui souhaite tout le meilleur... sauf demain, naturellement.

Ce Standard - Eupen, samedi soir, sera particulier à plus d'un égard. Premièrement parce que ce sera le premier match de la saison que les Rouches disputeront sans avoir à se soucier de leur maintien, mais aussi parce que l'un des anciens chouchous des supporters, Renaud Emond, va faire son retour à Sclessin moins de trois mois après son transfert à l'Alliance.

Le Croate n'a pas eu l'occasion de connaître le phénix, qui a rejoint le club germanophone dans les tout premiers jours du mercato. Il est cependant conscient de son parcours en bords de Meuse.

"C’est un joueur d’équipe qui travaille toujours énormément, qui a toujours la bonne mentalité. Et le plus important, il marque des buts. Déjà ici à Eupen, il les a aidés à gagner deux matchs."

Ivan Leko souhaite le meilleur à Renaud Emond... sauf demain

L'entraîneur du Standard le sait, le nouvel attaquant de l'AS Eupen sera particulièrement motivé à marquer la rencontre de son empreinte, sur son ancienne pelouse. D'autant qu'Emond sait désormais que son ex ne risque plus sa vie en Jupiler Pro League.

"C’est la vie d’un joueur. Un jour, tu es dans un club, un autre jour dans un autre. Je lui souhaite le meilleur, sauf demain. C’est normal qu’il soit super motivé contre son ancienne équipe, on le sait et on connait ses qualités, surtout nos défenseurs. On espère que l’on sera plus heureux que lui demain" a conclu Ivan Leko.