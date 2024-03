"L'idée la plus stupide jamais inventée" : le dirigeant d'un club belge détruit le projet de Super League

La Super League pourrait un jour devenir réalité. En décembre dernier, la Cour européenne de justice avait rendu un jugement qui a fait beaucoup de bruit.

Le projet de Super League fera encore frémir de nombreux fans de football, fidèles aux compétitions classiques de l'UEFA. En Belgique, le RSC Anderlecht avait communiqué, expliquant qu'il n'avait pris "aucun engagement".

Dans une interview accordée à L'Avenir, le président de l'Union Saint-Gilloise Alex Muzio s'est farouchement opposé au projet de Super League. ”C’est l’idée la plus stupide jamais amenée. Déjà dans la première version, le fait qu’ils pensent que des pays comme la France ou l’Allemagne n’ait pas de représentant était une blague ; ou que vous pouvez être quinzième en Premier League et encore rester en Super League l’année suivante était un non-sens. Croire qu’ils vont avoir de grosses rentrées financières de droits TV sur une plateforme gratuite, aussi. Cela a été pensé de façon tellement mauvaise… c’est incroyable. Incroyable."

Muzio (Union SG) sur le projet de Super League : "Cela a été pensé de façon tellement mauvaise"

"Et la deuxième version est encore pire. Qu’il n’y ait pas de limite de clubs par pays… on a tous compris que dans quinze ans il y aurait vingt clubs anglais dans ces ligues (...) Savoir que le vainqueur de la ligue belge ne se qualifierait plus d’office pour cette compétition, c’est ridicule."

Selon lui, il n'y a qu'une seule idée globale derrière la Super League. "Toute cette idée vise simplement à tuer l’UEFA pour que certains clubs puissent obtenir plus de pouvoir, plus d’argent, plus de garantie de participer à la Champions League.”