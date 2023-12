Officiel : Anderlecht répond au sujet brûlant de la Super League

Anderlecht serait, selon plusieurs rumeurs, l'un des clubs invités à participer à la nouvelle Super League. De nombreux clubs se sont déjà ouvertement prononcés contre la Super League.

Ce jeudi, le RSC Anderlecht a réagi à la décision de la CJUE, relatif à la Super League et sa possible création.

"Comme d'autres clubs, le RSCA a pris acte de l'arrêt de la Cour européenne selon lequel l'UEFA et la FIFA ne peuvent pas interdire aux clubs de créer des compétitions indépendantes telles que la Super League, à condition qu'elles respectent un certain nombre de principes d'égalité des chances et de mérite sportif", commence le club sur son site web.

La réponse du RSC Anderlecht concernant le projet de Super League

Selon la presse espagnole, Anderlecht ne serait pas réticent à rejoindre la Super League. Dans son communiqué, le club bruxellois ne se prononce pas ouvertement contre ce projet de compétition mais confirme néanmoins qu'il n'y a pas de coopération pour le moment.

"Le RSC Anderlecht souligne qu'il n'a pris aucun engagement envers les initiateurs de l'éventuelle Super League", poursuit le communiqué.

"Par le biais de l'ECA, le club continuera à œuvrer pour de futures améliorations au sein du football européen et pour le renforcement de la position du football belge en général.Il va de soi que le RSC Anderlecht continuera à suivre de près tous les développements."