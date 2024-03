"Si Courtois appelle Tedesco, l'affaire sera réglée en un instant"

Thibaut Courtois sera-t-il un jour à nouveau Diable Rouge ? La situation reste inchangée ces derniers mois et personne ne semble prendre d'initiative.

Une grande partie de la conférence de presse de Domenico Tedesco a à nouveau porté sur Thibaut Courtois. Johan Boskamp ne comprend tout simplement pas comment tout cela est possible.

"Je ne comprends pas pourquoi Tedesco doit constamment se justifier à ce sujet. Qui a tourné le dos à la sélection l'année dernière? Et qui a indiqué qu'il n'était pas disponible pour l'Euro?", se demande l'ancien entraîneur d'Anderlecht dans un entretien accordé à Het Belang van Limburg.

C'était deux fois Courtois qui a pris ces décisions. Pour Boskamp, il est donc tout à fait logique de savoir quelle sera la prochaine étape pour désamorcer ce conflit qui dure depuis longtemps déjà.

D'autres gardiens souffrent de la situation de Courtois

"Maintenant, c'est à lui de faire le premier pas. Croyez-moi: si Courtois prend son téléphone demain et appelle Tedesco, l'affaire sera réglée en un instant", continue Boskamp.

Et la situation avec Courtois n'est pas non plus une bonne nouvelle pour les autres gardiens de la sélection nationale. "Mais toutes ces histoires autour de Courtois créent une atmosphère négative autour des autres gardiens. On se dit que le pays n'a pas confiance en eux, alors qu'ils ne sont pas non plus des incompétents."

La réaction de Courtois avec ses emojis sur les réseaux sociaux aura cependant donné un nouveau tournant à cette situation, tout comme la prolongation de contrat de Tedesco. Il est fort possible que l'histoire entre Courtois et les Diables Rouges soit entièrement terminée...