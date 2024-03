Un retour attendu et satisfaisant, qui soulage un autre joueur du Standard : "Parfois, il faut juste remplir les trous"

Après un mois d'absence, Marlon Fossey est monté au jeu à trente minutes du terme, contre l'AS Eupen. L'Américain se sent déjà très bien et aurait même pu être crédité d'une passe décisive sur le quatrième but.

Cela faisait un mois que l'on n'avait pas revu Marlon Fossey sur un terrain de football. Sorti sur blessure à Westerlo, mi-février, le latéral droit américain a disputé la dernière demi-heure de la victoire contre Eupen, ce samedi (lire le résumé).

Avec quelques phrases prononcées dans un français qui s'améliore à chaque fois qu'il se présente à notre micro, le joueur de 25 ans s'est dit très en forme et déjà prêt à jouer davantage. Fossey aurait même pu être crédité d'une passe décisive, si le quatrième but des Rouches n'avait pas été inscrit sur un contre-son-camp de Regan Charles-Cook.

"Je me suis bien senti. Les kinés ont bien travaillé pour me faire revenir le plus vite possible. Je n'ai ressenti aucune douleur, je me sens presque prêt à jouer 90 minutes."

Isaac Price ne devra plus remplir le trou laissé par Marlon Fossey

"C'est une bonne balle de Kostas, nous avons une bonne connexion. J'aurais bien aimé inscrire ce but moi-même, mais un but est un but et je le prends. On savait qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner, mais l'entraîneur nous a dit de ne pas prendre ce match trop à la légère. On attendait beaucoup de notre adversaire, qui se trouve dans une plus mauvaise situation que nous."

Pour son retour, Marlon Fossey a remplacé Isaac Price, qui dépannait sur le côté droit depuis l'absence du titulaire habituel. Désormais, le Nord-Irlandais va peut-être enfin pouvoir retrouver son poste de prédilection, celui de box-to-box dans le cœur du jeu.

"J'ai une bonne relation avec Isaac, sur et en dehors du terrain. On parle, il me pose parfois des questions sur cette position. Il est capable de jouer à plusieurs endroits différents et l'a bien fait. Ce n'est pas son poste préféré, mais cela fait partie du football. De temps en temps, avec les blessures, il faut remplir les trous. Je pense qu'il le fait bien, Isaac est heureux quand il peut jouer au football, peu importe la position" a conclu Marlon Fossey.