Nouvelles légèrement rassurantes pour Kristoffer Olsson (ex-Anderlecht), qui combat une maladie extrêmement rare

La vie de Kristoffer Olsson a basculé le mardi 20 février dernier. Le milieu de terrain suédois a été hospitalisé d'urgence.

Olsson avait perdu connaissance et avait été emmené en urgence à l'hôpital. Le diagnostic faisait froid dans le dos : l'ancien joueur d'Anderlecht souffre d'une "maladie infectieuse extrêmement rare dans les vaisseaux sanguins du cerveau" (plus d'informations ICI).

Le milieu de terrain, qui évolue à Midtjylland, était placé sous respirateur et était suivi par une équipe de soignants. Le club a donné des nouvelles d'Olsson ce lundi.

Il a quitté l'hôpital et a rejoint un centre de rééducation. "Kristoffer n’est plus sous assistance respiratoire et a été transféré au Neurocentre Hammel, (…) spécialisé dans la rééducation avancée des troubles neurologiques. Les spécialistes estiment que la période de rééducation durera plusieurs mois". Il n'a pas encore retrouvé la parole ni ses fonctions motrices.