Bonne nouvelle malgré le résultat pour Anderlecht : un blessé de longue date reprend du temps de jeu en amical avant les Champions Play-Offs

En match amical ce jeudi, le Sporting d'Anderlecht a partagé l'enjeu sur la pelouse de Zulte-Waregem. Plus important que le résultat, Francis Amuzu a effectué son retour sur la pelouse. Une nouvelle arme offensive pour Brian Riemer en vue des Champions Play-Offs.

Il n'a plus foulé la pelouse en match officiel depuis le 10 décembre dernier et le partage au Standard. Souffrant d'une pubalgie, Francis Amuzu n'a disputé que 565 minutes en championnat, réparties en douze matchs (trois buts).

Le "ket" de 24 ans avait été opéré au mois de janvier dernier et a été préservé pendant la fin de la phase classique afin de revenir en forme pour les Champions Play-Offs.

Francis Amuzu rejoue, Anderlecht partage à Zulte-Waregem

Anderlecht avait déjà communiqué la bonne nouvelle, mercredi : Majeed Ashimeru et Francis Amuzu faisaient partie du groupe de Brian Riemer pour une rencontre amicale à Zulte-Waregem prévue ce jeudi.

Les Mauves, qui sont rentrés aux vestiaires sur un score de parité (2-2), avec deux buts de Luis Vazquez, ont vu Francis Amuzu monter au jeu pendant la seconde période. La fin d'un long tunnel pour l'ancien international espoir, et une nouvelle arme offensive pour Brian Riemer à l'approche des Champions Play-Offs.

Quant à la fin de cette rencontre, elle n'a été marquée d'aucun autre but. 2-2 est le score final de ce match amical entre Zulte-Waregem et Anderlecht, les deux buts Flandriens ayant été inscrits par Vormer et Machado.