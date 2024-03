De flop à patron, Youri Tielemans prend sa revanche avec Aston Villa

Youri Tielemans arrive en sélection en confiance, auréolé d'un statut de titulaire dans l'une des sensations de Premier League. Il doit désormais transposer ces performances chez les Diables Rouges.

Actuellement 4e en Premier League et qualifié pour les quarts de finale de la Conference League, Aston Villa est en train de réaliser une saison trois étoiles. Si un top 4 se confirme, les Villains d'Unai Emery iront en Champions League.

"C'est une belle histoire en train de s'écrire, mais on a encore beaucoup de matchs à jouer. Mais l'objectif, c'est de défendre notre place en Premier League", entame Youri Tielemans en conférence de presse, à Tubize.

"Bien sûr, le titre, il se jouera entre d'autres équipes que nous. Mais on va faire le job de notre côté pour rester là où on se trouve", sourit le Diable Rouge, qui compte 25 rencontres de Premier League pour 4 passes décisives et un but. Un rôle important, après un début de saison délicat.

Pas de regrets d'avoir signé à Aston Villa

"Je n'ai jamais regretté mon choix. Ca arrive de ne pas jouer. Il faut parfois une période d'adaptation et j'ai bien travaillé pour revenir dans le coup, j'en récolte les fruits", continue Youri Tielemans. "De mon côté, je savais pourquoi je faisais ce choix, pourquoi je choisissais ce projet. Maintenant, vous en voyez les raisons (sourire). Mais moi, je le savais".

À 26 ans et avec 65 caps, Tielemans doit désormais passer le même cap en sélection. Il assure en tout cas avoir bien progressé cette saison avec Aston Villa. "J'ai appris plein de choses, sur le plan tactique, technique... Il faut être performant à chaque match avec Unai Emery", affirme-t-il. "Je pense être devenu meilleur, même si ce ne sont que des détails, c'est très important pour moi".