Le geste fort d'un club de Pro League pour ses supporters en vue des play-downs

L'AS Eupen ne sait pas encore quel entraîneur s'assoira sur son banc pour les play-downs. Toutefois, le club germanophone veut mobiliser ses supporters pour s'en sortir... notamment à l'extérieur.

Suite à la démission de Florian Kohfeldt, survenue quelques minutes après la lourde défaite au Standard lors de la dernière journée de la phase classique, l'AS Eupen n'a toujours pas d'entraîneur pour les play-downs.

Les Pandas commenceront la mini-compétition le 7 avril par la réception de Courtrai et vont tout faire pour se maintenir en Jupiler Pro League, même si la tendance n'est pas à leur avantage. Le Sporting Charleroi compte cinq points d'avance et le KV Courtrai n'est plus sur un rythme de descendant. Même l'ancien président du RWDM estime que Molenbeekois et Eupenois descendront en D1B.

Dans l'est du pays, tout le monde devra donc se retrousser les manches pour donner le maximum de chances aux Pandas de se sauver. Le club l'a bien compris et a mis en place des mesures spéciales pour ses supporters.

Le trajet en bus et l'entrée au stade offerts aux supporters d'Eupen pendant les play-downs

"Lors des matchs de play-off 3 pour le maintien, la KAS Eupen mise pleinement sur le soutien de ses supporters. Afin d’offrir au plus grand nombre de supporters des Pandas l’occasion d’encourager l’équipe également lors des matchs en déplacement, la KAS Eupen paiera les frais de voyage en bus vers Charleroi, RWDM et Courtrai ainsi que l’entrée au stade" fait savoir le club dans un communiqué.

Un maximum de soutien à l'extérieur, donc, pour une équipe qui possède un bilan de dix points sur quarante-cinq en dehors de ses bases. Et pour les matchs au Kehrweg, aussi, Eupen incite ses supporters à se déplacer.

"Pour tous les détenteurs d’une carte de saison 2023-2024, l’entrée aux matchs de play-off à domicile est incluse dans l’abonnement." Dans une belle galère, l'AS Eupen compte donc sur le soutien populaire pour s'en sortir. Et pourquoi pas ?