Roberto Martinez et le Portugal giflent la Suède d'Augustinsson et Nilsson

Le Portugal affrontait la Suède ce jeudi en match amical. Un match de gala remporté par la Seleçao de Roberto Martinez.

Le Portugal alignait ce qui ressemblera probablement fort à l'équipe-type en place lors de l'Euro 2024, ce jeudi. Dans le onze de base, on retrouvait ainsi Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou encore Gonçalo Ramos.

En face, Jon Dahl Tomasson faisait ses grands débuts en tant que sélectionneur de la Suède. Il alignait notamment d'emblée Ludwig Augustinsson (RSC Anderlecht). Avant la rencontre, les joueurs suédois ont affiché leur soutien envers Kristoffer Olsson, ancien du RSCA et habituel titulaire, victime d'un accident cérébral le mois dernier.

Blågults stöd till Kristoffer Olsson https://t.co/WTRmQzB56a — Sportbladet (@sportbladet) March 21, 2024

Même sans Cristiano Ronaldo, Vitinha ou encore Joao Felix, laissés au repos (Martinez ayant repris 32 joueurs et séparé le groupe en deux pour cette trêve internationale), le Portugal a ensuite déroulé face à la Suède. Le sort était déjà de 3-0 à la mi-temps via Leao, Nunes et Bruno Fernandes ; Bruma, puis Gonçalo Ramos inscriront deux buts de plus en seconde période.

Côté suédois, Gyökeres sauvera l'honneur, avant que l'Unioniste Gustaff Nilsson, revenu au sein de la sélection pour la première fois depuis 2018, fasse 5-2 après être entré au jeu. Un lot de consolation qui lui fera plaisir.

Le Portugal affrontera la Slovénie le 26 mars prochain ; la Suède, elle, défiera l'Albanie la veille, lundi 25. La Seleçao est versée dans le groupe F de l'Euro 2024 et y défiera la Tchéquie et la Turquie, ainsi que le vainqueur de la finale de barrages entre la Géorgie et la Grèce. La Suède ne s'est pas qualifiée pour l'Euro, échouant à la 3e place du groupe de la Belgique lors des qualifications.