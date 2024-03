📷 "Bon app' les chèvres" : le débordement des Storm Ultras au centre d'entraînement de Charleroi

Le Sporting de Charleroi vit une fin de saison très compliquée. Les supporters du club ont décidé de faire passer un message.

Après avoir été envoyé en Playdowns par Oud-Heverlee Louvain, le Sporting de Charleroi s'apprête à vivre une fin de saison compliquée.

Et pour tenter de terminer au mieux en Jupiler Pro League, le club a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Felice Mazzu récemment.

Les Storms Ultras déversent du foin dans les vestiaires

Du côté des supporters, on a clairement voulu exprimer un ras-le-bol et les paroles ont été accompagnées par les actes. Les Storm Ultras ont rendu visite au centre d'entraînement de Charleroi pour y déverser du foin dans les vestiaires avec comme message "Bon app' les chèvres".

"Après avoir décoré toute l’année dans les champs de football, où hormis bêler et glander elles n’ont pas fait grand-chose, les chèvres avaient faim et froid. De gentils bergers ne pouvaient rester insensibles à cette situation dramatique et ont donc gracieusement offert le repas ainsi qu’aménager leur étable pour ne pas qu’elles aient froid", peut-on lire dans un post sur les réseaux sociaux.

"Joueurs, cet échec est le vôtre. Bon nettoyage de votre étable, peut-être que ça vous fera piger enfin de vous bouger en équipe pour quelque chose autre que votre portefeuille. Nettoyez les saloperies que vous avez faites durant toute l’année et ensuite partez bien loin. Avec votre nain de jardin."