Un intérêt de Bruges pour Karel Geraerts ? Le patron du Club ne nie pas, mais...

Suite au licenciement de Ronny Deila, le nom de Karel Geraerts est ressorti dans la presse du nord du pays, ce lundi. Le patron du Club, Bob Madou, en dit plus concernant l'ancien coach de l'Union.

Cela ne pouvait plus durer. Après la trentième et dernière journée de phase classique, qui a vu le Club de Bruges s'incliner sur la pelouse de Saint-Trond, Ronny Deila n'est plus l'entraîneur du FCB (lire la réaction de l'ex-coach du Club).

Dans la presse du nord du pays, plusieurs noms sont immédiatement sortis pour évoquer le remplacement du Norvégien. Parmi eux, celui de Karel Geraerts, en difficulté du côté de Schalke 04.

Karel Geraerts, une piste pour Bruges... parmi d'autres

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le patron du Club de Bruges, Bob Madou, n'a pas nié les discussions. Toutefois... "Je sais que le nom de Karel Geraerts a été mentionné, mais quiconque connaît le fonctionnement du Club de Bruges sait que nous gardons toujours plusieurs options ouvertes. Nous avons une assez bonne idée en tête concernant le choix de l'entraîneur."

Pour le PDG, changer d'entraîneur à ce moment de la saison n'était pas chose facile. "Nous sommes déjà occupés sur le noyau de la saison prochaine. Dévy Rigaux (ndlr : directeur du football) était en repérage ce week-end. Ce n'est pas une période facile pour limoger un entraîneur, mais d'un autre côté, je vois une jeune équipe de direction qui a envie de donner aux fans ce qu'ils méritent" a conclu Madou.

En attendant la saison prochaine, c'est Nicky Hayen qui officiera pendant les Play-Offs. Le dernier intérim en Venise du Nord s'appelle Rik de Mil et il avait plutôt bien fonctionné, mais les dirigeants brugeois avaient décidé de ne pas le conserver pour la saison suivante. Peut-être Bob Madou et ses collègues se tourneront-ils vers cette possibilité si la formule du désormais ex-coach du Club NXT porte ses fruits.