Le nouveau patron des Diables Rouges ? Pour ça, il va falloir se tester dans un grand club...

Qui, après Jan Vertonghen et Romelu Lukaku, a le plus de sélections à son actif parmi les Diables Rouges actuels ? Youri Tielemans, international depuis ses 19 ans et présenté comme le nouveau patron... mais qui n'est pas encore assuré de ce statut.

Domenico Tedesco a essayé plusieurs options : Youri Tielemans aux côtés de Mangala, Vranckx ou Onana. Mais à chaque fois, ce que le milieu de terrain d'Aston Villa montrait n'était pas tout à fait convaincant.

Entre-temps, Tedesco a essayé d'autres combinaisons et a trouvé une autre paire centrale : Onana-Mangala. Ces deux-là complètent leurs qualités et défauts respectifs, et ont une connexion naturelle sur le terrain. Une connexion que Tielemans n'a pas encore pu établir au cours de la dernière année.

Tielemans, trop prudent ?

L'ancien Mauve aux 65 caps devrait en théorie devenir le prochain capitaine de l'équipe nationale, mais - malgré son talent et ses qualités évidentes - n'a pas encore pu franchir le palier nécessaire. Et ce palier, cela aurait dû être celui menant à une équipe du top absolu.

Tielemans a toujours fait des choix très prudents : Monaco, Leicester City, Aston Villa. De beaux clubs, mais pas des clubs où la pression l'aurait réellement mis au défi. À Aston Villa, il a dû se battre pour sa place dans l'équipe, mais la pression n'y est pas énorme non plus, même si les Villains sont actuellement en course pour une place européenne. Il y avait pourtant des options menant au top anglais, même s'il n'était pas certain de jouer.

À presque 27 ans, Tielemans a disputé 20 matchs de Ligue des Champions, dont 10 lorsqu'il était encore à Anderlecht ! Ce sont ces matchs lors desquels il doit se montrer aux yeux du monde, et le Diable Rouge n'y a pas encore vraiment brillé.

Tielemans devra oser franchir ce pas à l'avenir. Tout comme Amadou Onana le fera cet été, ou comme Romelu Lukaku l'a déjà fait à un jeune âge. Sa carrière est jusqu'à présent belle, mais il lui manque ce "truc en plus". S'il veut conserver sa place chez les Diables Rouges au cours des prochaines années, il devra également prouver qu'il est capable d'assumer ce rôle de leader.