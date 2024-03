Une des révélations de Pro League joue un sale tour à Thierry Henry

Les U23 américains ont contraint leurs homologues français au partage (2-2). Griffin Yow a sonné la révolte pour les visiteurs.

Il y a trois jours, nous évoquions le gros match de Griffin Yow (Westerlo) face à la Guinée avec les U23 américains pour sa première sélection dans cette catégorie d'âge.

Hier soir, l'opposition était costaude à l'occasion de ce déplacement en France pour défier les Bleuets de Thierry Henry.

Coéquipier d'Arthur Theate à Rennes, Arnaud Kalimuendo ouvrait le score pour la France sur penalty avant la demi-heure. Avec le but d'Andy Diouf à dix minutes de la fin, les Bleuets semblaient se diriger vers une fin de match sans histoire.

Griffin Yow encore décisif

Mais en décochant une magnifique frappe à la 85e, Griffin Yow a remis un peu de suspense pour les derniers instants. Et même plus que cela puisque la Team USA a égalisé à la toute fin du temps règlementaire.

Griffin Yow with the superb strike! ☄️pic.twitter.com/XNgHGNMogT — Major League Soccer (@MLS) March 25, 2024

Une nouvelle performance qui montre à quel point Westerlo a fait une bonne affaire en recrutant Yow (auteur de 6 buts et 4 assists en Pro League cette saison) pour moins de 100 000 euros il y a un an et demi.