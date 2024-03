Ivan Leko démonte ses joueurs après l'humiliation subie à La Gantoise : "Certains sont des joueurs de casino !"

Ivan Leko était hors de lui après la défaite du Standard à Gand. Certains de ses joueurs jouent à la carte et ne semblent plus concernés par la fin de saison, ce qui met l'entraîneur croate fou de rage.

C'est un Ivan Leko hors de lui qui est apparu en conférence de presse, quelques minutes après la débâcle subie par le Standard sur la pelouse de La Gantoise (lire le résumé). Comme tout le monde, le T1 des Rouches n'a pas compris la prestation cataclysmique de ses joueurs en seconde période.

"Notre première mi-temps n'était pas mauvaise. C'était peut-être même l'une des meilleures mi-temps depuis que je suis arrivé ici. Nous avons encaissé un but évitable, mais nous avons causé des ennuis à Gand. Ils n'ont pas trouvé la solution. Je m'attendais alors à ce qu'on reprenne la seconde période de manière encore plus intense, que nous soyons plus forts."

"On voit que cette équipe est capable de faire quelque chose, c'est pourquoi ce qui s'est passé en seconde période est encore plus douloureux. La victoire de Gand est méritée, mais c'était surtout un Standard faible, un Standard qui a fait des cadeaux, des erreurs défensives du Standard."

© photonews

Au Standard, plusieurs joueurs semblent déjà en vacances...

Ivan Leko ne s'est pas arrêté là. Lui qui insiste tant sur la mentalité et l'intensité depuis son arrivée assure que plusieurs joueurs ne donnent pas le maximum pour redorer le Matricule 16. Certains joueurs du Standard sont déjà en vacances et tout le monde l'a vu, Ivan Leko le premier.

"La seconde mi-temps est une blague. Je l'ai dit aux joueurs, c'était une blague. Faire des erreurs individuelles comme celles-là est irresponsable envers les autres joueurs, envers le club et envers les supporters. Et je ne suis même pas surpris, parce que quand on voit comme certains joueurs s'entraînent... Tout le monde n'est pas occupé à servir l'équipe."

"Certains joueurs sont des joueurs de casino, ils font trois ou quatre erreurs individuelles à chaque match et vous vous demandez 'mon ami, ça ira ?'. Si quelqu'un vous dribble, que vous ne faites rien et que vous le regardez passer... Dans le football professionnel, vous n'êtes pas autorisés à faire ça. Vous devez être constant et faire des efforts" a conclu le Croate, dans une colère largement compréhensible.