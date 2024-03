Le héros d'Anderlecht reste lucide : "On va devoir hausser le niveau de jeu, sinon..."

Killian Sardella s'est érigé en improbable sauveur du RSC Anderlecht ce samedi en ouverture des Playoffs. Son premier but en équipe A !

Il n'aura pas atteint la barre fatidique des 100 matchs sans trouver le chemin des filets ! Après 95 rencontres sous le maillot du RSC Anderlecht, Killian Sardella (21 ans) a inscrit son tout premier but en équipe A. "Ca ne marchait pas du pied droit, ça ne marchait pas du pied gauche, alors j'ai essayé du genou et c'est rentré. Un but est un but", rigolait-il en zone mixte.

Et quel meilleur moment pour l'inscrire, ce premier but. "C'est un rêve, dans une telle ambiance, à domicile et avec un tel enjeu dans ces Playoffs", nous confesse le produit de Neerpede. Sardella ne se projettera pas concernant la course au titre, mais il sait une chose : pour continuer à rêver, il faudra aussi hausser le niveau de jeu.

Anderlecht va devoir mieux jouer dans ces PO1

"Je ne vais pas le cacher, c'était difficile. En première mi-temps, ils avaient la domination territoriale, on était trop imprécis", reconnaît Sardella. "La position de Janssen, entre le 10 et le 9 (nda : souvent même entre le 6 et le 8) nous a fortement gênés. Puis, le carton rouge nous a aidés, je ne peux pas dire le contraire".

Encore fallait-il gérer cette supériorité numérique intelligemment : "Ce n'est parfois pas si facile, mais on s'en est bien sortis", se réjouit Sardella. "On parvient à mettre ce but qui nous a libérés". Sans briller, toutefois, et le latéral le sait bien.

"Bien sûr, on est conscients qu'il va falloir absolument hausser notre niveau de jeu. En première mi-temps, ce n'était tout bonnement pas assez", regrette-t-il. "Mais on revient d'équipe nationale, on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match. Et les trois points sont là, c'est le plus important".