Héros de la remontée, un Montois annonce son départ

Emotion au RAEC Mons : le serial buteur maison, David Cardon, a annoncé son départ du club. Il compte jusqu'à présent 15 buts en 27 rencontres.

David Cardon (35 ans), vétéran du RAEC Mons et meilleur buteur des Dragons cette saison, a annoncé qu'il quitterait le club au terme de cette saison. Cardon arrivait en fin de contrat en juin prochain. Il n'accompagnera donc pas le RAEC Mons en Nationale 1.

”Comme souvent, toutes les bonnes choses ont une fin et la fin de la saison marquera la fin de mon aventure au RAEC Mons", écrit Cardon sur ses réseaux sociaux. "Après 2 saisons plus que réussies sur le plan collectif et individuel, avec une cinquantaine de buts au compteur, un titre de champion et un titre de meilleur buteur, il sera temps de dire au revoir".

En deux saison, David Cardon aura grandement participé aux deux montées consécutives des Dragons, qui vont se rapprocher encore un peu plus du football professionnel la saison prochaine. Reste désormais à aller chercher le titre de champion de D2 ACFF.

Le RAEC Mons a également réagi à ce départ : "Le Goleador a décidé de relever un autre challenge la saison prochaine. Après un premier passage chez les Dragons en D2, David Cardon est revenu pour faire exploser les compteurs but et conquérir le cœur des supporters", lit-on notamment.

"MERCI ET BRAVO pour ce parcours exceptionnel David ! Concluons cette histoire magnifique avec un titre de champion !"