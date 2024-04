Julien De Sart ne décolère pas sur Westerlo-Genk : "Nous étions furieux. C'est scandaleux ce qu'il s'est passé"

La Gantoise a de nouveau manqué de peu les Champions Play-offs. La faute a des résultats catastrophiques en seconde partie de saison. Mais Julien De Sart n'oublie pas pour autant la fameuse fin de match entre Westerlo et Genk.

Les images ont fait le tour de la Belgique, voire du monde : alors qu'il restait quelques minutes de jeu entre Westerlo et Genk et que le score était de 1-1, les deux équipes se sont arrêtées de jouer.

Kayembe (Genk) et Madsen (Westerlo) se sont même échangé des passes, en toute nonchalance. D'autant plus surprenant que le résultat arrangeait plus Genk que Westerlo.

Les conséquences ne se sont pas fait attendre, avec d'abord le licenciement de l'entraîneur de Westerlo, Rik De Mil - qui s'est directement recasé à Charleroi. La Fédération a décidé de sévir et compte sanctionner les clubs, les joueurs et les coachs.

Alors que Genk était qualifié pour les Champions Play-offs, La Gantoise a été reversée en Europe Play-offs malgré sa victoire contre Charleroi. Invité sur le plateau de La Tribune, le Gantois Julien De Sart a évoqué le sujet.

"Nous étions très furieux. On a vu les images sur l'écran du stade. Ce qu'il s'est passé, c'est scandaleux. Ca ne représente pas les valeurs qui sont prônées dans le football. On a eu du mal à accepter cela. D'autant plus que Westerlo n'avait rien à perdre..."