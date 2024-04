📷 Gravement blessé, ce joueur annonce son départ d'Anderlecht

Henrik Bellman n'aura pas eu la meilleure des expériences à Anderlecht. Victime d'une blessure, il dit adieu au club.

Henrik Bellman est arrivé en janvier 2023 du côté d'Anderlecht et a signé avec les RSCA Futures. Cependant, il aura connu une expérience plutôt brève.

Gravement blessé au genou, il a été opéré au mois d'avril et fait désormais face à plusieurs mois de convalescence. Son contrat ayant expiré avec le Sporting, il a fait ses adieux sur les réseaux sociaux.

"Mon temps au RSC Anderlecht touche à sa fin, du moins pour cette fois. Cela a été un grand plaisir et j'ai été extrêmement fier à chaque fois que j'ai eu la chance d'enfiler le maillot mauve", a-t-il écrit.

Bellman n'oubliera "jamais" son aventure à Anderlecht

"Cette année passée à Anderlecht a eu un impact énorme sur moi de plusieurs manières positives et même si j'ai fini par me blesser, je repenserai à cette période avec un grand sourire sur le visage. Je me sens honoré d'avoir joué et partagé le vestiaire avec de si grands joueurs et personnalités."

Il n'oublie évidemment pas une délicate attention à l'ensemble de celles et ceux qui l'ont entouré au club : "Je tiens à remercier tout le monde dans et autour du club : le staff, les joueurs et les supporters. Vous m'avez accueilli à bras ouverts dans la famille du Sporting et m'avez permis de me sentir comme l'un des vôtres. Je ne l'oublierai jamais. Bonne chance et COYM".

Henrik Bellman compte dix rencontres avec les Futures pour dux buts et une passe décisive en 822 minutes de jeu.