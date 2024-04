"Son passage chez nous mérite le plus grand respect" : le directeur sportif de Lucerne rend hommage à la nouvelle recrue du Club de Bruges

Ardon Jashari est la première recrue estivale du Club de Bruges. Son directeur sportif, Remo Meyer, s'est exprimé sur les médias du club et l'a remercié pour ses prestations à Lucerne.

Peu satisfait des prestations de Raphael Onyedika, le Club de Bruges cherchait un nouveau milieu défensif pour la saison prochaine. C'est désormais chose faite, avec l'arrivée officialisée dès ce mercredi d'Ardon Jashari.

International suisse de 21 ans, et cousin de l'ancien du Standard et d'Anderlecht Lindon Selahi, le joueur de Lucerne arrivera en Venise du Nord le premier juillet 2024. Il réalise une belle saison avec le club suisse, en comptant six buts, quatre passes décisives et évidemment un apport défensif de qualité.

Remo Meyer, directeur sportif de Lucerne, remercie Ardon Jashari, nouveau joueur du Club de Bruges

Sur le compte Instagram officiel de Lucerne, le directeur sportif Remo Meyer s'est exprimé concernant le départ du joueur formé au club. Il l'a remercié pour son apport, et lui souhaite bonne route.

"Ce qu'Ardon a accompli pendant son passage chez nous mérite le plus grand respect. Même si la saison prochaine sera douloureuse, nous sommes heureux qu'il puisse franchir une nouvelle étape dans sa carrière."

"Le FC Lucerne est fier d'avoir participé au développement de son joueur et suivra son chemin avec le plus grand plaisir" a conclu le directeur sportif de Lucerne, actuel septième du championnat suisse.