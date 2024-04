Tessa Wullaert va changer d'air et donne un indice sur sa future destination

Meilleure buteuse du championnat néerlandais, Tessa Wullaert va cependant quitter le Fortuna Sittard en fin de saison. Mais où signera-t-elle ?

Cette semaine, les Red Flames affrontent l'Espagne, championne du monde en titre, dans le cadre du premier match de la campagne qualificative pour l'Euro 2025. Un match au sommet, que disputera bien entendu la capitaine et meilleure buteuse belge, Tessa Wullaert.

L'attaquante du Fortuna Sittard est dans une forme olympique aux Pays-Bas. Wullaert a en effet inscrit 21 buts en 19 matchs de championnat, ce qui en fait la meilleure buteuse de D1 néerlandaise. Mais en fin de saison, elle quittera le Fortuna.

"Je me sens bien là-bas, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle y est parfait. Mais mon contrat expire et le sponsor du club s'en va. C'est une décision financière : le Fortuna ne peut plus se permettre de payer de gros contrats", explique Tessa Wullaert dans Het Laatste Nieuws.

Reste donc à savoir où signera la quadruple Soulier d'Or, qui sera très courtisée. Pourrait-elle revenir en Belgique, où elle a déjà remporté 4 titres de champion de Belgique (2 avec le Standard Femina, 2 avec Anderlecht) et 3 Coupes de Belgique (2 avec Anderlecht, une avec le Standard) ? Pas question, à l'en croire.

"Un retour en Belgique n'est pas à l'ordre du jour", affirme Wullaert. Plusieurs clubs aux Pays-Bas, en Italie et aux USA s'intéressent à l'internationale belge de 31 ans, qui compte 82 buts en 129 matchs avec les Flames.