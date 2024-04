"Le mercato nous a déstabilisés" : les propos à peines croyables du dirigeant d'un club de Pro League

Le RWDM est dans de beaux draps. Le club de Molenbeek vit une saison cauchemardesque et démarre les Play-downs en position de lanterne rouge.

A peine remonté en Pro League, le RWDM pourrait donc redescendre. Les Molenbeekois sont désormais au bord de la relégation et espèrent un revirement de situation qui semble presque ineséperé. Les Play-downs promettent d'être intenses.

Dans cette actualité chaotique, c'est le CEO du RWDM, Gauthier Ganaye, qui s'est exprimé dans les colonnes de Sudinfo. Le dirigeant est d'abord revenu sur les limogeages surprise en début de saison du président Thierry Dailly et du coach Vincent Euvrard.

Gauthier Ganaye revient sur la saison chaotique du RWDM

"Il faudrait faire une analyse profonde mais c’est la conséquence de beaucoup de choses qui se sont additionnées. Mon analyse c’est que quand on a eu notre avalanche de blessures en septembre et qu’on restait dans les matchs quand même, c’est là qu’on rate quelque-chose. Si on prend les points en octobre et novembre, on est dans une autre dynamique, très positive. C’est là que cela nous a fait très mal, avec ces points perdus en fin de match. On en a laissé filer beaucoup", a déclaré Ganaye.

Le CEO a ensuite expliqué que le mercato hivernal a été un échec. "On peut dire qu’il nous a déstabilisés plus qu’il nous a renforcés. Je ne regarde jamais la quantité, c’est la qualité qui compte et savoir si on a vraiment renforcé les postes. Carlos Alberto, David Sousa et Tayo Adaramola sont des plus-values. Là où on peut dire que c’est raté, c’est qu’il ne faut pas sous-estimer le temps d’acclimatation."

Le RWDM n'a plus gagné depuis le 16 décembre. Ganaye espère que Yannick Ferrera apportera une nouvelle dynamique au sein du club...et lui rapportera à nouveau la victoire. "Que cela ait été aussi ancré, que le mal soit aussi profond… C’est hallucinant", a confié le CEO.