Samuel Eto'o s'en mêle : ça sent le roussi pour Marc Brys à la tête du Cameroun !

L'entraîneur belge Marc Brys a été nommé sélectionneur du Cameroun...à l'insu de la Fédération. Le président Samuel Eto'o a réagi via un communiqué cinglant.

C'est l'histoire lunaire de ce jeudi, et elle n'amuse personne. Nommé mercredi à la tête du Cameroun, Marc Brys a presque directement vu sa nomination être remise en question.

La cause ? Un non-respect de la procédure. Le Ministre des Sports a en effet nommé Brys sans consulter la Fédération camerounaise de football, la Fecafoot.

Cette dernière a réagi dans un communiqué au ton formel et accusateur. "La Fédération camerounaise de football a pris connaissance, en même temps que les Camerounais, de la nomination à des postes de responsabilité au sein de l'équipe nationale masculine", peut-on notamment y lire.

Samuel Eto'o, le président de la Fecafoot, a réagi à son tour. Il ne reconnait pas la nomination. "La fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l’absolu, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supra nationaux et, encore moins, avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays."

Cela sent le roussi pour Brys. En effet, selon la presse camerounaise, Eto'o devrait nommer un nouveau staff et... donc un nouveau sélectionneur.