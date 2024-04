Et si Anderlecht devenait champion...grâce à son staff ? "Au début, il était frustré"

Chaque match des Champions Playoffs pourrait se jouer sur des détails. Les phases arrêtées font ainsi partie des paramètres à surveiller.

Contre l'Antwerp, c'est un coup de coin qui est à l'origine de la frappe de Mario Stroeykens déviée par Killian Sardella sur le seul but de la rencontre. Et ce n'est pas la première fois qu'Anderlecht marque consécutivement à une phase arrêtée ces dernières semaines.

De quoi repenser à cette interview accordée par Brian Riemer à La Dernière Heure, dans laquelle il évoque l'arrivée de Yannick Euvrard l'été dernier comme responsable des phases arrêtées.

"C’est un aspect qu’on peut contrôler et qui peut déterminer l’issue d’un championnat. Les phases arrêtées étaient sous-cotées par le passé, voire incomprises" expliquait Riemer à nos confrères.

Yannick Euvrard versterkt de staf van het eerste team.

Anderlecht compte sur les phases arrêtées

Les consignes d'Euvrard ont ainsi mis du temps à opérer : "Il était frustré au début. Les joueurs n’étaient pas habitués et cela prend du temps car cela ne fait pas partie de la culture du club. Mais on m’a toujours dit que si tu es un club normal qui affronte le Real Madrid, tu n’auras peut-être qu’une chance de marquer et cela sera sûrement sur phase arrêtée".

Au-delà des schémas de déplacement, c'est aussi une question de volonté : "Quand les joueurs entrent dans le rectangle adverse, ils doivent avoir la mentalité de candidats à la relégation et saisir leur chance". Les prochains adversaires y réfléchiront sans doute à deux fois avant de concéder un coup franc ou un corner.