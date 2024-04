L'Union et Anderlecht feraient bien de regarder dans le rétroviseur aussi... "J'aime bien que tout le monde nous oublie"

Le Racing Genk a frappé fort dans ce début de Playoffs avec une victoire convaincante face à l'Union Saint-Gilloise. Dans le jeu, les Limbourgeois ont paru capables de battre n'importe qui dans cette phase finale...

Wouter Vrancken a expérimenté en jouant avec une formation en 5-4-1. Et son expérience a été couronnée de succès, la victoire contre l'Union étant non seulement méritée mais spectaculaire dans le jeu. Les Limbourgeois n'avaient plus aussi bien joué depuis longtemps.

Tolu Arokodare a inscrit le seul but du match, sur une grosse erreur de Moris. Et il a remarqué que l'Union n'a pas joué comme on pouvait s'y attendre. "Je pense qu'ils jouaient avec la peur au ventre. Pourquoi, je ne sais pas", nous a-t-il déclaré après le match. La raison, c'est bien sûr en partie la victoire d'Anderlecht deux jours plus tôt.

Genk peut-il renverser la situation ?

"Peut-être aussi en raison de la manière dont nous sommes entrés sur le terrain, avec tant d'énergie. Les supporters étaient également incroyables, du début à la fin. Ils nous ont donné l'énergie dont nous avions besoin. Je pense qu'ils ont ressenti cette pression et que c'est pourquoi ils ont eu du mal", analyse aussi Arokodare.

Genk a décroché sa place pour les Play-offs de la Champions lors de la dernière journée de la saison régulière. On dit souvent que les Limbourgeois n'ont dès lors rien à perdre, mais "Tolu" n'est pas d'accord.

"Nous avons quand même quelque chose à perdre. Nous avons encore notre fierté, notre réputation et notre nom en jeu. Les gens pensent que nous ne nous battons plus pour rien, mais ce n'est pas vrai."

Genk n'est cependant plus considéré comme un véritable candidat au titre... A moins que ? "J'aime que les autres nous sous-estiment", ajoute Tolu. "Nous avons l'élément de surprise en notre faveur. Notre objectif est simplement de gagner autant de matchs que possible."