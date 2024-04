Mark van Bommel ne décolère pas sur la carte rouge de Winjdal contre Anderlecht : "Un véritable cirque !"

Quand Mark van Bommel n'est pas content, il ne se prive jamais de le faire savoir. Le coach de l'Antwerp est revenu avec véhémence sur l'exclusion d'Owen Wijndal contre Anderlecht.

L'Antwerp a commencé ses Play-offs de la pire des manières : par une défaite. Face à Anderlecht, le Great Old s'est estimé floué par l'arbitrage suite à la carte rouge d'Owen Winjdal en fin de première mi-temps.

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'Antwerp Mark van Bommel a lui-même remis le sujet sur la table. "Qu'avez-vous pensé de la carte rouge ?", a-t-il demandé aux journalistes présents. "Vous avez vu Mechele et Denkey un jour plus tard ?"

Le Néerlandais s'est montré particulièrement critique envers le VAR, qui a intervenu après l'altercation entre Wijndal et Thorgan Hazard.

"L'arbitre allait donner une carte jaune à Wijndal et à Hazard, et c'était fini. Jusqu'à ce que le VAR intervienne et que Wijndal reçoive la rouge. Ensuite, il a oublié de donner un jaune à Hazard. Et qui a été sanctionné en deuxième mi-temps ?". Thorgan Hazard, justement.

"Le VAR rend tout ce cirque complètement fou. L'abolir ? Non, pas du tout. Mais ne l'utiliser que pour les buts et les hors-jeu. Et les fautes grossières. Et ça, ce n'était pas une faute grossière", a continué van Bommel.