🎥 Johan Bakayoko est absolument inarrêtable avec le PSV Eindhoven !

Nouvelle performance trois étoiles de Johan Bakayoko avec le PSV Eindhoven. L'ailier belge a inscrit un but et donné une passe décisive.

Ce samedi, le PSV Eindhoven a reçu l'AZ et n'a pas fait dans la dentelle. Le leader du championnat néerlandais s'est largement imposé (5-1) face au 4e, et c'est notre compatriote Johan Bakayoko qui a ouvert le score.

Sur un centre intelligent au premier poteau, Bakayoko a jailli et inscrit son 9e but de la saison en Eredivisie (11 toutes compétitions confondues). C'est le troisième but en autant de rencontres consécutives pour le Diable Rouge.

đŸ‡łđŸ‡±âšœïž | Johan Bakayoko (goal) vs AZ Alkmaarpic.twitter.com/Xgk3uOCVkH — Belgian Players 🇧đŸ‡Ș (@BelgianPlayers) April 6, 2024

Bakayoko ne s'arrêtera pas là : à la 80e minute, c'est lui qui sera à l'assist sur le but de Veerman. Là aussi, il s'agissait de son 9e assist en Eredivisie, et du 14e toutes compétitions confondues.

En face, dans le onze de l'AZ, un nom bien connu : Ruben Van Bommel, fils de l'entraîneur de l'Antwerp.