Le Standard devrait parfois s'inspirer de son voisin... et ancien joueur : "Quand je monte, je n'ai qu'une seule envie"

Maxime Cavelier n'a pas encore eu la chance d'être titulaire, cette saison, sous les couleurs du RFC Liège. Mais quand il monte, le joueur de 21 ans fait la différence, grâce notamment à une mentalité exemplaire.

Pour certains, le passage de la Nationale 1 à la Challenger Pro League a été plus difficile que pour d'autres. C'est notamment le cas de Maxime Cavelier, qui n'a joué que 224 minutes cette saison, en 16 montées au jeu, sous les couleurs du RFC Liège.

Pas la moindre titularisation pour le flanc droit de 21 ans, qui ne perd cependant pas sa motivation. Car pendant ces 224 minutes, Maxime Cavelier a planté un but (le dernier contre Beveren, la semaine dernière) et a délivré trois passes décisives.

Aussi ironique que cela puisse paraître, Cavelier est l'un des joueurs les plus décisifs de cette Challenger Pro League, en ayant un pied dans un but Sang & Marine une fois toutes les soixante minutes.

Maxime Cavelier, le "super sub" du RFC Liège

Présent en conférence de presse pour préfacer le déplacement aux Francs-Borains, qui pourrait permettre au RFC Liège de se rapprocher très grandement du top 6 après le faux-pas de Zulte-Waregem, l'ancien du Standard et de La Gantoise n'a pas masqué ses envies de jouer davantage.

Maxime Cavelier est un joueur de grinta et d'envie, ses dires n'indiqueront pas le contraire. "Notre noyau n'est pas le plus large, mais la concurrence est présente. À mon poste, trois joueurs se battent pour la place de titulaire. Le niveau d'intensité est très élevé, nous avons grimpé d'un échelon et cela demande un temps d'adaptation."

"Il y a eu des moments difficiles, il a fallu que je m'accroche. Maintenant, quand je monte, je n'ai qu'une seule envie : tout exploser".