Les adieux au Tivoli, c'est pour bientôt : "Une évolution indispensable pour la RAAL"

En 2025, un nouveau stade verra le jour à La Louvière. Les Loups quitteront leur antre historique, le Tivoli, pour passer une nouvelle étape dans le développement de la RAAL.

Nous avons rencontré Nicolas Frutos, directeur technique de la RAAL, afin qu'il évoque avec nous l'évolution du club louviérois, assuré de monter en Challenger Pro League. Un retour au sein du football professionnel qui s'accompagne d'objectifs précis (qu'il nous a détaillés par ici).

Mais à moyen terme, ces objectifs ne pourront être remplis que grâce au nouveau stade, dont la construction doit s'achever pour la saison 2025-2026. "Ce sera très important, une phase cruciale de l'évolution du club", reconnaît Frutos. En attendant, le Tivoli, qui est aux normes pour la CPL, vivra une ultime saison au sein du football professionnel.

Les adieux au Tivoli

"Vivre une dernière belle saison dans ce stade du Tivoli qui a tant amené à la ville de La Louvière, y ramener le football professionnel, c'est un beau symbole", se réjouit Nicolas Frutos. "Mais le nouveau stade amènera un nouveau public, des sponsors, une autre énergie en vue de la saison 2025-2026". Reste à ce que le "vieux" public, attaché à ce stade mythique, suive le mouvement.

© Walfoot.be

"Une évolution est de toute façon nécessaire. C'est comme quitter une maison pleine de souvenirs. Mais le monde avance, et si nous voulons être compétitifs, il faut avancer avec lui", souligne l'Argentin. "Le Tivoli sera toujours là, la Ville en sera propriétaire. Je pense qu'il sera toujours utilisé. Et nous ne serons pas loin. Oui, peut-être que des gens auront du mal au début, mais je crois qu'ils accepteront ce nouveau stade".

Spécificité de ce nouvel antre des Loups : il sera utilisé par les équipes masculine et féminine de la RAAL, dont on sait que faire monter ses Louves en Super League est également un objectif à moyen terme. "Ce sera le même stade et les mêmes installations pour hommes et femmes, à part les vestiaires. Le football féminin est au centre de notre projet également", affirme Nicolas Frutos. "Nous allons tout partager, comme à Tubize avec les installations communes aux Flames et aux Diables".