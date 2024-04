Retournement de situation pour une cible d'Anderlecht ? "Aucun contact entre les clubs"

Oliver Sonne, latéral danois évoluant à Silkeborg, a été cité comme cible du RSC Anderlecht récemment. Mais la presse danoise nie finalement cette rumeur.

La semaine passée, nous vous parlions d'Oliver Sonne (23 ans), défenseur latéral danois d'origine péruvienne (et international péruvien), qui évolue à Silkeborg. Le back droit faisait partie, selon des sources péruviennes confirmées par la presse belge, de la shortlist de Jesper Fredberg pour la saison prochaine.

Mais le média Bold, quotidien de référence au Danemark, nie désormais cette information. Il n'y aurait même eu "aucun contact" entre Silkeborg et Anderlecht, et pour cause : le RSCA serait très content des options à sa disposition au back droit actuellement.

Il faut dire que Killian Sardella est un titulaire indiscutable qu'on imagine mal quitter Anderlecht l'été prochain, et que Louis Patris est une doublure qui a coûté cher l'été passé (3,5 millions). Deux options jeunes et promis à un bel avenir, avec une potentielle plus-value : Sonne ferait "doublon" dans ce contexte.

Bold précise qu'au vu des prestations d'Oliver Sonne, un départ reste une possibilité. Le latéral international péruvien évolue à Silkeborg depuis 2021, et il avait notamment croisé la route du RSC Anderlecht en poules de la Conference League la saison passée.