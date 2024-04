Très mauvaise nouvelle pour Courtrai avant les play-downs : dès demain, Renaud Emond aura l'occasion d'en profiter

Après trente journées de phase classique, les play-downs débutent ce week-end. Quatre équipes vont se battre pour leur maintien, et Courtrai va devoir le faire sans une partie de ses armes.

C'est parti pour les play-downs, entre les quatre dernières équipes à l'issue de la phase classique : le Sporting Charleroi, l'AS Eupen, le KV Courtrai et le RWDM. Pour rappel, les deux derniers iront en Challenger Pro League, le 14e jouera contre le vainqueur du tour final de D1B, le 13e sera sauvé.

Pour cette première journée, le Sporting Charleroi recevra le RWDM ce samedi soir, tandis que le KV Courtrai se rendra à l'AS Eupen dimanche. Une rencontre pour laquelle les Flandriens seront privés d'une partie de leurs armes.

Le KV Courtrai privé de sa paire centrale pour le début des play-downs

Selon le Nieuwsblad, Haruya Fujiii et Ryotaro Tsunoda ne seront pas de la partie. Les deux défenseurs japonais sont arrivés pendant l'hiver pour maintenir le KVK en D1A, mais Fujiii s'est blessé à la cuisse au mois de février, et n'a plus joué depuis. Ce week-end, il manquera déjà son sixième match consécutif.

Et les choses sont encore pires pour Ryotaro Tsunoda, pour qui la saison est terminée. Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers à Anderlecht lors du dernier match de la compétition régulière, il a été opéré cette semaine et a déjà joué son der nier match pour Courtrai. Pour le reste, Youssef Challouk est toujours absent.

C'est donc privé de sa solide paire centrale que le KV Courtrai va se déplacer à Eupen. Les Pandas peuvent en profiter et faire la différence, car dans ces play-downs, perdre un match à domicile sera interdit.