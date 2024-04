🎥 Après sa masterclass, Kevin De Bruyne obtient un nouveau surnom en Angleterre

Face à Crystal Palace, le Diable Rouge a sorti un nouveau numéro de grande classe. Au lendemain de sa performance cinq étoiles, les médias sont unanimes.

Manchester City a renversé Crystal Palace après avoir été mené au score et le nom d'un homme est sur toutes les lèvres depuis le coup de sifflet final : Kevin De Bruyne.

Le Diable Rouge a pondu une nouvelle masterclass et a encore une fois mis tout le monde d'accord. Au lendemain de la rencontre, les medias européens sont tous du même avis : il est injouable.

"Mardi, Manchester City affronte le Real Madrid en Ligue des champions. Les troupes de Carlo Ancelotti savent qui surveiller, car De Bruyne a joué un match exceptionnel face à Crystal Palace", a souligné Marca.

De Bruyne est le "magicien belge"

Pour BBC Sport, le constat est sans appel : "Le Belge a joué un match incroyable. Il est l'un des meilleurs joueurs de la Premier League depuis des années" et il "maintient City dans la course au titre".

Le Daily Mail a d'ailleurs utilisé un nouveau surnom pour KDB et parle du "magicien belge" et la course au titre serait relancée. "Si cette incroyable performance symbolise ce qui reste à venir, alors Liverpool et Arsenal auront un gros problème", ajoute le quotidien britannique.

Pour la Gazzetta dello Sport : "De Bruyne a effacé le rapide but d'ouverture de Crystal Palace d'un coup de pinceau" et il s'agit d'une "préparation idéale pour le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid".

