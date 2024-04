Kevin De Bruyne impressionne même celui qui sait tout de lui : "Il a gagné ce match à lui tout seul..."

La prestation de Kevin De Bruyne contre Crystal Palace a laissé tout le monde pantois. Deux buts, et une passe décisive, alors que Manchester City était en difficulté : même Pep Guardiola n'a plus les mots.

Pep Guardiola sait décidément mieux que personne comment gérer Kevin De Bruyne. Cette saison, alors que le Belge est revenu d'une très longue blessure, la moindre petite alerte physique est prise très au sérieux. Résultat : parfois, KDB se retrouve sur le banc, comme il y a quelques jours contre Aston Villa.

Ce samedi, De Bruyne était bien titulaire, et visiblement, il a récupéré : le Diable Rouge a offert un récital. Deux buts, dont une merveille (à revoir ici), et une passe décisive. Cette saison, malgré sa longue absence pour blessure, De Bruyne en est déjà à 4 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues.

Et si le joueur lui-même assure qu'il ne s'attend pas à "recevoir" une place de titulaire à chaque fois qu'il est fit, Pep Guardiola n'a jamais même hésité. "C'est le genre de joueur qui vous facilite la vie en tant qu'entraîneur", se réjouit le Catalan en conférence de presse.

"Il a été à l'arrêt pendant 5 mois. Oui, il a été un peu moins bien contre Newcastle mais c'est bien normal. Pour pouvoir réussir ce genre de prestation, il faut être spécial", ajoute Pep Guardiola. "Kevin a gagné ce match à lui tout seul".

Un retour en très grande forme qui tombe à pic : mardi prochain, Manchester City se déplace au Real Madrid, en quart de finale de la Champions League. Kevin De Bruyne voudra absolument aider son équipe à passer cet écueil, lui qui a manqué la finale de la C1 la saison passée...